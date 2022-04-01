Beydağ'da kestanelikte çıkan yangın kontrol altına alındı
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Beydağ ilçesinde kestane ağaçlarının bulunduğu arazide yangın çıktı.
BEYDAĞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde kestane ağaçlarının bulunduğu arazide yangın çıktı.
Erikler Mahallesi Avlardüzü mevkisindeki şahıs arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kestane ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Erikli Mahalle Muhtarı Ali Erbaş, sarp arazide çıkan yangına müdahale eden ekiplere teşekkür ettiklerini söyledi.
AA / Turgay Konuralp - Güncel