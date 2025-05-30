Beyçayırı Ortaokulu Floor Curling Takımı Türkiye Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Beyçayırı Ortaokulu Floor Curling Takımı Türkiye Şampiyonası İçin Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Beşiri ilçesindeki Beyçayırı Ortaokulu Floor Curling takımı, Türkiye şampiyonası için sıkı bir çalışma yürütüyor. 20 Mart ve 5-9 Mayıs'taki turnuvalarda başarılar elde eden takım, Mersin'deki şampiyonada Batman'ı temsil etme hakkı kazandı.

Batman'ın Beşiri ilçesindeki Beyçayırı Ortaokulu Floor Curling takımı, Türkiye şampiyonluğu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Batman'da 20 Mart'ta düzenlenen küçükler karma Floor Curling Turnuvasında birinci olan Beyçayırı Ortaokulu Floor Curling takımı, 5-9 Mayıs'da Elazığ'da yapılan bölge şampiyonasında da ilk üçe girdi.

Mersin'de 16 Haziran'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanan takım, büyük bir azimle çalışıyor.

Okulun beden eğitimi öğretmeni ve takım sorumlusu Veysel Polat Tuncay, Türkiye şampiyonasında Batman'ı temsil edeceklerini söyledi.

Takım gayretinin yüksek olduğunu belirten Tuncay, şampiyonadan başarı ile döneceklerini kaydetti.

"Hayallerimiz ve hedeflerimiz büyük. İnanıyorum ki sadece Floor Curling branşında da değil farklı alanlarda da başarı elde edeceğiz." diyen Tuncay, şampiyona için haftada 3-4 gün çalıştıklarını anlattı.

Öğrenci Beytullah Ahmetoğlu ise şampiyonaya katılacaklar için mutlu olduğunu dile getirerek, Türkiye şampiyonu olma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Papara soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray şampiyon oldu, Trabzonspor para kazandı

Galatasaray şampiyon oldu, Trabzonspor para kazandı
Pencereden düğünü seyrederken gözünden vuruldu: Hayatım bitti

Pencereden düğünü seyrederken kör oldu
Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşi görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Altın fiyatları sert hareketlilik sonrası ABD'den gelecek rakamlara odaklandı

Altın fiyatları bugün açıklanacak rakamlara odaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.