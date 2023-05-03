BEYAZIT'TAKİ SİLAHLI ÇATIŞMAYA DAVASINDA 12 SANIĞA TAHLİYE

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki gün görülen duruşmaya, aralarında Kerim Öztürk, Mahmut Korkular, Gürsel Korkular, Ferit Çakırtaş'ın da arasında bulunduğu, birbirlerinden şikayetçi olan bazı tutuklu müşteki-sanıklar, tutuksuz sanıklar, olayda yaralanan polisler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, husumetli tarafları birarada olmamalarını sağlamak için bazı sanıkların savunmalarını cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla aldı. Duruşmaya cezevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan müşteki-sanık Kerim Öztürk, "İş yerini ağabeyim Polat'la birlikte işletiyoruz. Karşı taraf 5 yıldır bize saldırıyor. Yıllar içinde yaklaşık 20 defa saldırdılar. Geçmiş saldırılarda kameralar camlar kırılmıştı. Polise yaptığımız şikayetler sonucu açılmış davalarımız var. Ben 2 senedir kendi dükkanıma giremiyorum. İşe aldığım elemanları bile darp ediyorlardı" dedi. Olay günü dükkanında temizlik yapmaya gittiğini belirten Öztürk, "Mallarım küflenmişti. Ömer'e temizlik için yardıma ihtiyacım olduğunu söyledim. O da birilerini toplayıp getirdi. Ruhsatlı tabancamı da rafa koymuştum. Polise dükkanı açacağımızı daha önce söylemiştik. Gece saat 03.00 gibi bir bekçi ile polis memuru gelerek burada olduklarını bizi koruyacaklarını söyledi. Dükkanı temizliyorduk. Kameralar takılıyordu. Elemanlarımızın bazıları yemeğe gidiyordu, kimisi geliyordu. Sabaha doğru karşı taraf toplanmaya başladı. Ağabeyim panik butonuna bastı. Basınca direkt polis geliyor. Takviye polisler geldi. Burada 10 kişi yargılanıyor, ama karşı taraf 30-40 kişiydi. Bir polis memuru dükkana girerek 'Dışarı çıkmamamızı, çıkarsak bizi koruyamayacaklarını' söyledi. Daha sonra Hacı isimli biri dükkana girerek 'Ya siz dükkanı bize satacaksınız, ya da sizden de bizden de 3 kişi ölür' dedi. Biz hiç dükkan dışına çıkmadık. İçeriden dışarısı net olarak görünmüyordu ama çok kalabalıklardı. Polis bize kendimizi savunmamız gerektiğini söyledi. Bir kişi dükkana sert bir cisim attı. Cam kırıldı. Küfürler etmeye başladılar. Silahlar sıkıldı" diye konuştu.

"HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİM"

Karşı tarafın planlı olarak kendilerini öldürmeye çalıştığını da söyleyen Kerim Öztürk, "Ağabeyim ve bana hedef gözetilerek ateş edildi. Ağabeyim omzundan yaralandı. Mermiler fazla gelince korktum. Polisin yetersiz olduğunu anladım. Ben de ruhsatlı silahımla hedef gözetmeksizin ateş ettim. Daha sonra yukarı çıktık. Polis hala çatışıyordu. Özel harekat polisleri geldi. Teslim olduk. Vefat eden kişinin, polis memurunun seken kurşunundan vurulduğu yazıyor. Suçlamayı kabul etmiyorum. Dükkan dedemden kalmadır. Bu çete 5 senedir benim dükkanıma çökmeye çalışıyor. Eğitimimi Amerika'da yapıyorum, ekonomi üzerine. Bu tür olaylardan uzağım. 2020'de küçük kardeşime saldırdılar, beyin kanaması geçirdi. 11 gün yoğun bakımda kaldı. Şikayetçiyim. Masumum, bir şey yapmadım. Beraatımı istiyorum" dedi.

"SİLAH KULLANMADIM"

POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

5 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM

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