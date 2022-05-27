BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA 21 ŞÜPHELİYE TUTUKLANMA TALEBİ - Haberler

Beyazıt, Çadırcılar sokak üzerinde yan yana bulunan iş yerleri çalışanları arasında 23 Mayıs Pazartesi günü öğlen saatlerinde silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere açılan ateş sonucu polis memuru E.T.'de ağır şekilde yaralandı. Dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili 28 kişi gözaltına alındı. Tesadüfen bulunduğu olay yerinde vurulan, dizilerde rol alan Kamrah Dadaşzade (53) dün hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde 4 gün boyunca sorgulanan 28 şüpheli, bu sabah saatlerinde işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANMA TALEBİYLE NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel