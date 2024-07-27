Beyazıt'ta Tramvay Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Beyazıt'ta dün akşam meydana gelen tramvay kazasında bir kişi tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza anı, yayaya çarpan tramvayın görüntülerini ortaya koyuyor. Kazanın ardından incelemeler yapıldı ve cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Beyazıt'ta dün akşam bir kişinin tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki kazaya ilişkin kamera kaydında, Beyazıt İstasyonu'ndaki tramvay yolunun karşısına geçmeye çalışan yayaya, o sırada durağa giriş yapan tramvayın çarptığı görülüyor.
Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle savrulan kişinin tramvayın altında kaldığı gözleniyor.
Beyazıt İstasyonu'nda dün akşam yaşanan kazada tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetmiş, incelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.