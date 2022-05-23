Beyazıt'ta silahlı kavga; Yaralılar var (1) - Haberler

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Beyazıt'ta silahlı kavga; Yaralılar var (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sivil polis de yaralandı.

İSTANBUL DHA - FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sivil polis de yaralandı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken yaralılar arasında sivil polisin de bulunduğu kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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