BEYAZIT'ta Silahlı Çatışma Davasında 3 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi
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BEYAZIT'ta 23 Mayıs 2022'de meydana gelen silahlı çatışmada ölen Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin davasında, 26 sanığın yargılandığı duruşmada 3 sanığın tahliyesine karar verildi. Dosyada 2 tutuklu sanık kaldı.
BEYAZIT'ta 23 Mayıs 2022'de meydana gelen iki taraf arasında çıkan ve çapraz ateş arasında kalan Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece dosyada 2 tutuklu sanık kaldı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel