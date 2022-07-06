Beyazıt Meydanı'nda 'taşlar hatalı döşendi' iddiası

Meydanda yüksek ve alçak şekilde duran taşlar için TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu, "Bu tip tasarımların tarihi dokuya uygun olması da yetmiyor. Engellilerin kullanımına, yaşlıların, sakatların, özel durumu olanların, bebekli insanların da yürümesine, çocukların rahat yürümesine de fayda sağlaması gerekiyor" dedi. Meydanda yapılan ve tıraşlama olduğu belirtilen çalışmalarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ise açıklama yapılmadı.

BEYAZIT MEYDANI TARİHİ MİRAS ANLAMI TAŞIYOR

ERGONOMİK OLARAK GEREĞİ YAPILMAMIŞ

KAMU ZARARINA SEBEP OLUYOR

"BEL AĞRISI ÇEKEN İNSANIN BURADA YÜRÜMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapmadı.