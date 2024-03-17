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Beyazıt Meydanı'nda Gazze'ye Destek Etkinliği Düzenlendi

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Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Gazze halkına destek verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'e yaptırım uygulamanın zamanının geldiğini belirtti.

Beyazıt Meydanı'nda "İstanbul'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De" etkinliği düzenlendi.

Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, attıkları sloganlarla Gazze halkına destek verdi.

Etkinlikte konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'e yaptırım uygulamanın zamanının geldiğini söyledi.

Şu anda dünyada uzun zamandır görülmeyen bir katliama şahit olunduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, kendilerini gelişmiş kabul eden ülkeler ve onların müttefiklerinin seslerinin çıkmadığını kaydetti.

Zulmün elbet bir gün son bulacağını, şartların oluşması halinde Gazze'ye gidileceği zaman topraklarından edilenlerin tekrar vatanlarına döneceğinden emin olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Zulüm ebedi olmaz. O zaman bunun hesabı mutlaka sorulacak ama bunun hesabını sadece bu zalimlerden sormak kesinlikle yetmez. O zulme rıza gösterenler, kınamakla yetinenler de aynı akıbette olmalı." dedi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da Filistin'e destek vermenin ve Gazze'ye yardım eli uzatmanın yolunun daha sert yaptırımlardan geçtiğini söyledi.

Katılımcılar, konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

Kaynak: AA / Güncel

Temel Karamollaoğlu Beyazıt Meydanı Filistin Türkiye İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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