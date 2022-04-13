Beyaza bürünen Palandöken'den kartpostallık manzaralar - Haberler

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Beyaza bürünen Palandöken'den kartpostallık manzaralar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Palandöken'de kartpostallık manzaralar oluştu.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Palandöken'de kartpostallık manzaralar oluştu.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan 3 bin 200 rakımdaki Palandöken Kayak Merkezinde ise kar yağışının ardından doyumsuz görüntüler ortaya çıktı. Havadan görüntülenen Palandöken Kayak Merkezinde aralıklı hafif kar yağışı devam ediyor.

(Özge Bozo/İHA)

Beyaza bürünen Palandöken'den kartpostallık manzaralar

Beyaza bürünen Palandöken'den kartpostallık manzaralar

Beyaza bürünen Palandöken'den kartpostallık manzaralar

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzurum, kar, Güncel, Haberler

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