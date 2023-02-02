Beyaza bürünen Gaziantep böyle görüntülendi Güncel Haberler Beyaza bürünen Gaziantep böyle görüntülendi Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Beyaza bürünen Gaziantep böyle görüntülendi GAZİANTEP - Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Şehrin yeşilden beyaza dönüşen renk cümbüşü havadan görüntülendi Bu sene kurak geçen kış mevsiminde beklenen kar yağışı dün gece başladı. Gece boyunca yağan kar nedeniyle şehir beyaza büründü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santime kadar çıktı. Şehrin ormanlık alanlarında tutan kar nedeniyle renk cümbüşü yaşandı. Yeşilden beyaza dönüşen şehirdeki renk cümbüşü dron ile havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan ağaçlar, açan güneşle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Güncel Haberler

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