Beyaz Saray yakınında şüpheli araç alarmı

ABD'de Beyaz Saray binası yakınındaki şüpheli bir araç nedeniyle Gizli Servis ile Metropolitan Polis Departmanı yetkilileri alarma geçerken, civardaki binalar boşaltıldı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, başkent Washington'da şüpheli bir araca yönelik yapılan ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Gizli Servis ile Metropolitan Polis Departmanından yetkililer, Beyaz Saray yakınında park halindeki aracı incelemeye alırken, önlem olarak civardaki binalar boşaltıldı ve bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.

Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ifade eden yetkililer, incelemelerin ardından bölgenin güvenli olduğunu açıkladı.

Herhangi bir güvenlik sorunu olmadığı anlaşılınca yollar yeniden trafiğe açıldı.