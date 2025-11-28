Haberler

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Bir Asker Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen bir saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, bir diğerinin ise kritik durumda olduğunu açıkladı. Saldırıda hayatını kaybeden Sarah Beckstrom, 20 yaşındaydı.

WASHINGTON, 28 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen saldırıda yaralanan 2 ABD Ulusal Muhafız askerinden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Trump perşembe günü ABD askerlerine hitap ettiği Şükran Günü konuşması kapsamında yayımladığı görüntülü mesajda, 20 yaşındaki Sarah Beckstrom'un aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini, 24 yaşındaki Andrew Wolfe'un durumununsa kritik olduğunu belirtti.

Trump, Beckstrom'un ölüm haberini konuşmasından saniyeler önce aldığını ifade etti. Hayatını kaybeden kadın asker Beckstrom'un Batı Virginialı olduğu ve Haziran 2023'te göreve başladığı bildirildi.

Washington'daki Ulusal Muhafız birliklerinin konuşlandırılmasını denetleyen Ortak Görev Gücü DC'nin açıklamasına göre saldırı çarşamba günü yerel saatle 14.15 civarında Farragut Meydanı Metro İstasyonu yakınlarında düzenlendi.

Yerel basında yer alan haberlerde şüpheli Rahmanullah Lakanwal'ın 2021'de ABD'ye giriş yaptığı ve daha önce Afganistan'da CIA ile çalıştığı ifade edildi. Afgan uyruklu 29 yaşındaki Lakanwal'ın başka bir asker tarafından vurularak gözaltına alındığı kaydedildi.

