Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bir araya geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bir araya geldi.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre, Sullivan, Bakan Bin Selman ve beraberindeki heyeti Beyaz Sarayda ağırladı.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.

Sullivan, ABD ile Suudi Arabistan arasında yıllardır süren savunma ortaklığını güçlendirmeye yönelik çabalara dikkati çekti.

Yemen konusuna da değinen Sullivan, Suudi Arabistan'ın da çabalarıyla bölgedeki çatışmaların önemli ölçüde azalmasından memnun olduklarını belirtti.

Sullivan ve Bin Selman, Gazze'ye insani yardımların artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

İkili, İsrailliler ve Filistinliler arasında sürdürülebilir barışın sağlanması için bu konuya yönelik çalışmanın önemini vurguladı.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.