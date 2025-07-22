Beyaz Saray, Trump'ın İsrail'in Saldırılarından Bihaber Olduğunu Açıkladı

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Suriye'ye ve Gazze'deki kiliseye yönelik saldırılarından bihaber olduğunu belirtti ve Trump'ın olayların ardından Netanyahu ile iletişime geçtiğini dile getirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı ve Gazze'deki kiliseye yönelik saldırısından bihaber olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye ve Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Leavitt, "Başkan, Suriye'deki bombardımandan ve Gazze'deki Katolik Kilisesi'nin vurulmasından bihaberdi." ifadesini kullandı.

Her iki olayın ardından Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iletişime geçtiğini belirten Leavitt, "Başkan, bu durumların düzeltilmesi için hemen Başbakan'ı aradı." dedi.

İsrail ordusunun, 17 Temmuz'da Gazze kentinin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef alan saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, en az 10 kişi yaralanmıştı. İsrail'in saldırısı tepki çekmişti.

ABD'de, bazı Beyaz Saray yetkililerinin, Suriye'de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vuran İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun bundan sonra yapabilecekleri konusunda endişeli olduğu öne sürülmüştü.

Bazı Beyaz Saray yetkilileri, Trump yönetimi içinde Netanyahu'ya karşı artan bir "şüphecilik" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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