Beyaz Saray: Trump'ın İran'a Nükleer Anlaşma Teklifinde Uranyum Zenginleştirme Yok

Beyaz Saray: Trump'ın İran'a Nükleer Anlaşma Teklifinde Uranyum Zenginleştirme Yok
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın İran ile nükleer müzakerelerde uranyum zenginleştirmeye izin vermeyeceğini vurguladı. Leavitt, Trump'ın tutumunu net bir şekilde ortaya koyduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusundaki tavrının net olduğunu ve İran'a sundukları nükleer anlaşma önerisinde "uranyum zenginleştirme" imkanı olmadığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, Amerikan medyasına yansıyan ve "ABD'nin İran'a sunduğu taslak öneride Tahran'a sınırlı oranda uranyum zenginleştirme imkanının verildiğine" yönelik haberleri değerlendirdi.

ABD'li Sözcü, "Bu iddiaların ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağım. Biz medya üzerinden müzakere yürütmüyoruz. Özel Temsilci (Steve) Witkoff'un yürüttüğü görüşmeler ve müzakerelere saygı duyuyoruz. Başkan (Trump) dün gece Truth Social'daki hesabından tutumunu çok net bir şekilde ortaya koydu." değerlendirmesini yaptı.

Leavitt, Trump'ın, "Potansiyel anlaşmamızda hiçbir şekilde uranyum zenginleştirmeye izin olmayacak." şeklindeki paylaşımının, bu konudaki tutumlarının açık bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un İran tarafına ayrıntılı ve "kabul edilebilir" bir öneri sunduğunu söyleyen Leavitt, "Başkan, bu teklifin kabul edilmesini umuyor ve kabul edilmezse İran'ın ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını belirtiyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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