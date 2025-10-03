Beyaz Saray Sözcüsünden Trump'ın Gazze Planı Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin, "Hamas'ın bu planı kabul edip bölgede barış ve refah içinde ilerleme fırsatı var. Eğer kabul etmezlerse bunun sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump'ın, Hamas'a, anlaşmaya varması için pazar günü 18.00'e (TSİ pazartesi 01.00) kadar süre vermesine ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan, son birkaç yıldır Orta Doğu'da yaşanan tüm vahşetten derin endişe duyuyor. Bu karmaşayı (Joe) Biden yönetiminden devralmış olması son derece talihsiz." dedi.

Trump'ın Gazze'de ateşkes planının çok iyi ve kabul edilebilir olduğunu savunan Leavitt, Trump'ın Hamas'a TSİ pazartesi 01.00'e kadar süre verdiğini hatırlattı.

Leavitt, "Şu anda Başkan, Hamas'a bu teklifin kabul edilmesi gereken ve ayrıntılı bir plan olduğunu açıkça iletti. Eğer kabul etmezlerse sonuçları onlar için çok ağır olacak." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li Sözcü, "Hamas'ın bu planı kabul edip bölgede barış ve refah içinde ilerleme fırsatı var. Eğer kabul etmezlerse bunun sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak." şeklinde konuştu.

Sözcü, ayrıca Trump'ın ilk döneminde Abraham Anlaşmaları ile İsrail ve Arap ülkeleri arasında "normalleşme" sürecini başlattığını ve bu sürecin devam etmesini umduklarını sözlerine ekledi.