Beyaz Saray: Trump, ara seçimlerin iptali konusunda şaka yapıyordu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın ara seçimlerin yapılmaması gerektiği yönündeki ifadesinin esprili bir şekilde yapıldığını belirtti. Leavitt, bu sözlerin gerçek bir niyet beyanı olmadığını vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın "ABD'de kasım ayında ara seçimlerin yapılmaması gerektiği" yönündeki ifadesinin "şaka" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın dün bir haber ajansına verdiği özel mülakatta dile getirdiği bir ifadenin endişe edilecek bir şey olmadığını savundu.

Leavitt, Trump'ın dünkü mülakatında, "ABD'de kasım ayında ara seçimlerin yapılmaması gerektiği" yönündeki sözlerinin gerçek bir niyet beyanı olmadığını ifade ederek, "Başkan sadece şaka yapıyordu. 'Harika bir iş çıkarıyoruz, her şeyi yapıyoruz, Amerikan halkı belki de (ara seçimlere gerek olmadan) böyle devam edelim diye düşünüyordur' demek istedi." diye konuştu.

Leavitt, Trump'ın o bölümde "esprili bir şekilde" konuştuğunu sözlerine ekledi.

ABD'de Kongre ara seçimleri 3 Kasım 2026'da yapılacak ve Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalye ile Senato'daki 33 sandalye için ABD halkı sandık başına gidecek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

