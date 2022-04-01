Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin görevinden ayrılarak MSNBC'ye geçeceği iddiası - Haberler

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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin görevinden ayrılarak MSNBC'ye geçeceği iddiası

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin görevinden ayrılarak MSNBC'ye geçeceği iddiası

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin, gelecek ay görevinden ayrılarak MSNBC televizyonunda yorumcu olarak çalışmaya başlayacağı öne sürüldü.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin, gelecek ay görevinden ayrılarak MSNBC televizyonunda yorumcu olarak çalışmaya başlayacağı öne sürüldü.

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Psaki mayıs ayında görevinden ayrılacak.

Psaki'nin, MSNBC televizyonuyla anlaştığına işaret eden kaynaklar, burada yorumcu olarak görev alacağını kaydetti.

ABD basınında bir süredir Psaki'nin yakın zamanda görevinden ayrılacağı, sonrası için CNN ve MSNBC ile görüştüğü iddiaları yer alıyordu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü Symone Sanders da geçen ay görevinden ayrılmış ve MSNBC ile anlaşmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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