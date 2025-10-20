Haberler

Beyaz Saray Sözcüsü'nden Skandal Cevap: 'Annen Seçti'

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir muhabirin Trump ve Putin'in görüşeceği yerin Budapeşte seçimi hakkında sorduğu soruya 'Annen seçti.' diyerek cevap verdi. Bu durum, medyada eleştirilere neden oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir muhabirin, Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası görüşmesi için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi kimin seçtiğine ilişkin sorusuna "Annen seçti." yanıtını vermesinin ardından, muhabiri "Trump'a saldıran solcu aktivist" olarak nitelendirdi.

Leavitt, ABD'de yayın yapan Huffington Post muhabiri S.V. Date'in " Budapeşte'yi kim seçti?" sorusuna "Annen seçti." karşılığını vermesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yazılı açıklama yaptı.

Öte yandan Huffington Post'un 17 Ekim tarihli haberinde muhabir Date, Sözcü Leavitt'e attığı mesajda, Trump'ın Ukrayna'da barış konulu görüşme için Budapeşte'yi seçmesinin sembolik anlam taşıdığını belirtmişti.

Date, aynı mesajda Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınmasının ardından İngiltere, ABD ve Rusya tarafından 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair güvence verdiğini hatırlatmasının ardından, Trump-Putin görüşmesi için bu kenti kimin seçtiğini sormuştu.

Leavitt de buna yanıt olarak "annen seçti" cevabını vermişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
