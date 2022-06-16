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Beyaz Saray Sözcüsü, Biden'ın Kaşıkçı raporuna bakışını değerlendirdi

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
Beyaz Saray Sözcüsü, Biden'ın Kaşıkçı raporuna bakışını değerlendirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suudi Arabistan'ı ziyarete hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden'ın, cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olduğuna ilişkin istihbarat raporunun doğruluğuna inandığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suudi Arabistan'ı ziyarete hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden'ın, cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olduğuna ilişkin istihbarat raporunun doğruluğuna inandığını söyledi.

Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden'ın 13-16 Temmuz'da Suudi Arabistan ve İsrail'e yapacağı ziyareti değerlendirdi.

Biden'ın söz konusu ziyaretinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüşeceğini doğrulayan Jean-Pierre'e, Amerikan istihbaratı tarafından hazırlanan ve Kaşıkçı cinayetinin ardında Muhammed bin Selman'ın olduğuna ilişkin rapora Biden'ın bakış açısı soruldu.

Jean-Pierre, en başta bu sorulara doğrudan bir yanıt vermezken gazetecilerin ısrarı üzerine, "Biden içinde yanlış bir şey olduğuna inansaydı, raporu yayımlamazdı." yanıtını verdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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