Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı da Kovid-19'a yakalandı
AA - Hakan Çopur - Güncel
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'la katıldığı Avrupa turundan dönüşte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'la katıldığı Avrupa turundan dönüşte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin hafta içinde Kovid-19'a yakalanmasının ardından Sözcü Yardımcısı Jean-Pierre'in testi de pozitif çıktı.
Biden'ın Belçika ve Polonya'daki temaslarında yanında bulunan Sözcü Yardımcısı, son yaptırdığı testin pozitif çıktığını, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini açıkladı.
Biden'la yakın temaslı olmadığını kaydeden Jean-Pierre, bu yönüyle ABD Başkanı'na virüs bulaşma tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
AA / Hakan Çopur - Güncel