Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı da Kovid-19'a yakalandı - Haberler

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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı da Kovid-19'a yakalandı

AA - Hakan Çopur - Güncel
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı da Kovid-19'a yakalandı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'la katıldığı Avrupa turundan dönüşte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'la katıldığı Avrupa turundan dönüşte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin hafta içinde Kovid-19'a yakalanmasının ardından Sözcü Yardımcısı Jean-Pierre'in testi de pozitif çıktı.

Biden'ın Belçika ve Polonya'daki temaslarında yanında bulunan Sözcü Yardımcısı, son yaptırdığı testin pozitif çıktığını, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini açıkladı.

Biden'la yakın temaslı olmadığını kaydeden Jean-Pierre, bu yönüyle ABD Başkanı'na virüs bulaşma tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

AA / Hakan Çopur - Güncel

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