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Beyaz Saray, sınır güvenliği yasa tasarısının geçmesi için çağrıda bulundu

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Beyaz Saray, Senato'ya, Cumhuriyetçilerin şubat ayında engellediği sınır güvenliği yasa tasarısını bu hafta geçirme çağrısı yaptı. Tasarıyla sınır devriye görevlisi ve göçmenlik memuru istihdamı artırılacak, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele için teknolojiye yatırım yapılacak.

Beyaz Saray, Senato'ya, Cumhuriyetçilerin şubat ayında engellediği sınır güvenliği yasa tasarısını bu hafta geçirme çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada "Bu sınır mevzuatı, sınırımızı güvence altına almak ve ülkemizi daha güvenli hale getirmek için gereken önemli politika değişikliklerini, kaynakları ve personeli sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, söz konusu tasarıyla binlerce ilave sınır devriye görevlisi ve göçmenlik memurunun istihdam edileceğini, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele için teknolojiye yatırım yapılabileceğini belirtti.

Senato'yu, sınır güvenliği yasa tasarısını bu hafta geçirmeye çağıran Jean-Pierre, "Bu yasayı güçlü bir şekilde destekliyor ve tüm senatörleri partizan politikaları bir kenara bırakıp sınırı güvence altına almak için oy kullanmaya çağırıyoruz." dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray tasarının geçmesi için bastırırken Başkan Joe Biden da dün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile görüşmüştü.

Söz konusu sınır güvenliği yasa tasarısı, 7 Şubat'ta Senato'da Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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