Beyaz Saray: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresine asker yığdı Güncel Haberler Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük nükleer enerji santrali Zaporijya'nın çevresine asker yığdığını belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) yetkililerinin bölgeye erişiminin engellenmemesi gerektiğini vurguladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük nükleer enerji santrali Zaporijya'nın çevresine asker yığdığını belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) yetkililerinin bölgeye erişiminin engellenmemesi gerektiğini vurguladı. Kirby, Beyaz Saray muhabirlerine Zoom brifinginde Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük nükleer enerji santrali konumundaki Zaporijya'nın çevresine asker ve silah yığdığını belirten Kirby, aynı zamanda Rusya'nın bu santral çevresinde ateş açtığını da söyledi. Kirby, "Santralin etrafındaki çatışmalar durdurulmalı. Nükleer santral, askeri operasyon yeri değildir." ifadesini kullandı. IAEA yetkililerinin yakın zamanda bölgeye giderek santral çevresinde incelemeler yapacağına işaret eden Kirby, bu yetkililerin erişiminin hiçbir şekilde engellenmemesi çağrısında bulundu. Güncel Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay Zaporijya Rusya Güncel Haberler

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