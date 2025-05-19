Beyaz Saray, Netanyahu'nun Gazze İşgali Açıklamasını Değerlendirdi

Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edecekleri açıklamasını "yeni gelen bir açıklama" şeklinde nitelendirerek, Başkan Donald Trump'ın, bölgedeki çatışmaların sona ermesi konusundaki isteğinin açık olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu.

Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tüm Gazze'yi kontrol altına alacakları yönündeki açıklamasını destekleyip desteklemediği veya bu konuda rahat hissedip hissetmediği konusundaki soruya Leavitt, "Bu konuda Başkan'la konuşmam gerekecek. Sanırım bu açıklama yeni geldi. Bunu Başkan'ın konuşmasına bırakacağım." yanıtını verdi.

Leavitt, Netanyahu'nun açıklamasına karşı direkt yorum yapmaktan kaçınırken Trump'ın, bölgede çatışmaların sona ermesini ve bütün esirlerin bırakılmasını görmeyi açık şekilde istediğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam kabine toplantısında alınan Gazze'de "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda" geçişine izin verme kararının ardından Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Netanyahu, ilk kez Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini belirterek "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçireceğiz. Yardım geçireceğiz, çünkü kırmızı çizgiye yaklaştık." ifadelerini kullanmıştı.

İran konusunda ABD "kırmızı çizgiye yüzde 100 bağlı" mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü, basın toplantısında Trump'ın geçen hafta Orta Doğu ülkelerine yaptığı geziyi de "tarihi tur" şeklinde niteleyerek Başkan'ın, bölgedeki dış politika gündemini yeniden şekillendirdiğini öne sürdü.

Leavitt, "Başkan, Körfez ortaklarımızla bağlarımızı güçlendirdi ve İran'ı çok zor bir duruma soktu çünkü Amerika Birleşik Devletleri geri döndü." dedi.

İran konusunda devam eden müzakerelerle ilgili bir soruya da Leavitt, Trump yönetiminin, Tahran'ın herhangi bir düzeyde uranyum zenginleştirememesi konusunda kararlılıklarını İran tarafına ilettiklerini belirtti ve "Bu konuda kırmızı çizgimize yüzde 100 bağlıyız." ifadesini kullandı.

Leavitt, Ukrayna konusunda da Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini hatırlatarak, "Başkan, mümkün olduğunca hızlı hareket ederek hem İsrail ve Gazze'deki çatışmaları hem de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için fazla mesai yapıyor." diye konuştu.

Basın toplantısında ayrıca Leavitt, Trump'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance'ın Vatikan'da Papa 14. Leo ile özel bir görüşme yaptığı sırada elden verdiği mektupla Amerikalı Papa'yı en kısa zamanda Beyaz Saray'a davet ettiği bilgisini paylaştı.

Başkan Yardımcısı Vance, dün Papa 14. Leo'nun göreve başlama ayinine katılmak üzere Vatikan'a gitmiş, bu sabah da Papa 14. Leo tarafından kabul edilerek ikili görüşme gerçekleştirmişti.