Beyaz Saray: Liderler, Ukrayna Tahıl İhracatının Önündeki Rus Kaynaklı Engellerin Giderilmesinin Önemine Değindiler. - Haberler

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Beyaz Saray: Liderler, Ukrayna Tahıl İhracatının Önündeki Rus Kaynaklı Engellerin Giderilmesinin Önemine Değindiler.

ANKA - Güncel
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Beyaz Saray: Liderler, Ukrayna Tahıl İhracatının Önündeki Rus Kaynaklı Engellerin Giderilmesinin Önemine Değindiler.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Madrid’deki görüşmesinin ardından, “Liderler, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı savunmasına verilen desteğin süresiyle beraber, Ukrayna tahıl ihracatının önündeki Rus kaynaklı engellerin giderilmesinin önemine değindiler. Ege ve Suriye'de istikrarı korumanın öneminden de bahsettiler” açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki görüşmesinin ardından, "Liderler, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı savunmasına verilen desteğin süresiyle beraber, Ukrayna tahıl ihracatının önündeki Rus kaynaklı engellerin giderilmesinin önemine değindiler. Ege ve Suriye'de istikrarı korumanın öneminden de bahsettiler" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Zirvesi kapsamında bugün bir araya geldi. Beyaz Saray, yaklaşık bir saat süren yazılı açıklamanın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başkan Biden, bugün NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkan Biden, Türkiye ve diğer müttefiklerin, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmaya davet etmenin önünü açan üçlü anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladı. Liderler, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı savunmasına verilen desteğin süresiyle beraber, Ukrayna tahıl ihracatının önündeki Rus kaynaklı engellerin giderilmesinin önemine değindiler. Ege ve Suriye'de istikrarı korumanın öneminden de bahsettiler. Başkan Biden, yapıcı ikili ilişkileri sürdürme arzusunda olduğunu yineledi ve liderler, hükümetler arasında devam eden yakın istişarelerin önemi üzerinde mutabık kaldılar."

ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Saray Ukrayna Güncel Haberler

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