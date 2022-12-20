Beyaz Saray, Kentlerde Evsizlik Krizinin Çözümü İçin Bir Plan Açıkladı

WASHİNGTON, 19 Aralık (Xinhua) -- Beyaz Saray Pazartesi günü, ABD kentlerinde büyüyen bir kriz halini alan evsizlik sorununun çözümü için bir plan açıkladı.

WASHİNGTON, 19 Aralık (Xinhua) -- Beyaz Saray Pazartesi günü, ABD kentlerinde büyüyen bir kriz halini alan evsizlik sorununun çözümü için bir plan açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ocak 2025 tarihine kadar evsizliği yüzde 25 azaltacak planı duyuran yazılı açıklamada, "Her gün birçok Amerikalı güvenli ve istikrarlı bir evi olmadan yaşıyor" dedi.

Biden, "Bunlardan bazıları acil durum sığınaklarında yaşıyor" diyerek şöyle devam etti: "Diğerleri ise sokaklarımızda; evsizliğin ağırlaştırdığı, şiddet tehditleri, kötü hava koşulları, hastalık ve daha birçok tehlikeye açık bir şekilde yaşıyor."

Hem Kovid-19 pandemisi hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin ırklar arası adalet konusunda geçmişte yaşadığı sorunların faturasının, "çok uzun zamandan beri iltihap toplamasına izin verilmiş eşitsizlikleri de açığa çıkardığını" söyledi.

ABD'de federal hükümet verilerine göre Ocak 2022 itibarıyla 580.000'den fazla insan evsizlik deneyiminin içinde bulunuyor.

Ülkenin en kalabalık iki şehri olan Los Angeles ve New York'un, aynı zamanda en fazla evsiz nüfusu barındırdığı da bildiriliyor.

Bu ayın başında göreve gelen Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, görevi devraldığı ilk gün evsizlik sorunu için olağanüstü hal ilan etmişti.