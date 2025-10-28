Beyaz Saray, Joel Rayburn’ün Adaylığını Geri Çekti

Beyaz Saray'ın, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevi için aday gösterdiği Joel Rayburn'ün Senato'da yeterli oyu alamayabileceği gerekçesiyle adaylığını geri çektiği iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Rayburn'ün adaylığı Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde oylanmasına rağmen geri çekildi.

Haberde, geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde 15-7 oyla onaylanmasına rağmen komite üyelerince Rayburn için "Senato Genel Kurulunda oylama için tavsiyede bulunmama" yönünde karar aldıklarına atıf yapıldı.

Bunun üzerine Beyaz Saray'ın, aynı komitede hem Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'ün hem de bazı Demokrat senatörlerin itirazlarını da göz önünde bulundurarak "Rayburn'ün Senato'da yeterli oyu bulamayacağı" endişesiyle kıdemli diplomatın adaylığını geri çektiği belirtildi.

Rayburn, Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısını gizlemeye çalıştığı iddiasıyla Senato'da dirençle karşılaşmıştı.

Şubat ayında Trump tarafından Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu bürosuna başkan olarak aday gösterilen Rayburn'ün onayı, geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden 15-7 oyla geçmeden önce aylarca askıda kalmıştı.