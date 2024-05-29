Üye Girişi
Haberler

Beyaz Saray, İsrail'in Refah'taki saldırısını kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in Refah'ta sivillerin öldürüldüğü saldırısını kınayarak, bu saldırının ABD'nin kırmızı çizgisini aşmadığını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in Refah'ta sivillerin öldürüldüğü saldırısını "çok trajik ve üzüntü verici" olarak nitelerken, bu saldırının "nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı" şeklindeki ABD'nin "kırmızı çizgisini" aşmadığını savundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, günlük basın brifinginde, İsrail'in Refah'taki çadır kampına yönelik son saldırısını ve ABD yönetiminin tepkisini değerlendirdi.

Kirby, İsrail ordusunun hafta sonu Refah'taki çadır kampına yönelik hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivilin öldürüldüğünü ve bunun "yürek burkan" görüntülere neden olduğunu söyledi.

"İsrail ordusunun, aralarında çocukların da olduğu onlarca masum Filistinlinin ölümüne neden olan hava saldırısının ardından Refah'tan hafta sonu gelen görüntüler yıkıcıydı. Bu görüntüler içler acısı ve korkunç. Bu çatışmanın sonucu olarak hiçbir masum can kaybı olmamalı." şeklinde konuşan Kirby, sivillerin ölümünü "çok trajik ve üzüntü verici" sözleriyle yorumladı.

İsrail'in söz konusu saldırıyla ilgili olarak başlattığı soruşturmanın sonucunu beklemek zorunda olduklarını kaydeden Kirby, birkaç kez sorulmasına karşın 26 Mayıs'ta İsrail'in düzenlediği saldırıyı doğrudan kınamaktan kaçındı ve "Masum sivillerin ölümünü kınıyoruz." demekle yetindi.

"Kırmızı çizgiyi geçmedi"

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce "İsrail Refah'a girerse silah yardımını durdurabiliriz" şeklindeki kırmızı çizgisinin aşılıp aşılmadığıyla ilgili sorulara, "İsrail'in son hava saldırısı, nüfusun yoğun olduğu yerlere kapsamlı bir saldırı" şeklindeki ABD'nin "kırmızı çizgisini geçmedi" şeklinde yanıt verdi.

" Refah'ta halen kapsamlı bir kara operasyonu olduğunu düşünmüyoruz. İsrail'in Refah'ı büyük birliklerle ezdiğini görmek istemiyoruz. Halen buna inanıyoruz ve o noktada değiliz." ifadelerini kullanan Kirby, İsrail ordusunun kendileriyle halen güvenilir ve uygulanabilir bir plan paylaşmadığını da sözlerine ekledi.

İsrail tanklarının Refah'ın bazı bölgelerini kuşattığı haberlerine de değinen Kirby, söz konusu tankların şehrin dış çeperlerini, Hamas'ın bağlantılarını kesmek amacıyla çevrelediğini ancak bundan sonraki muhtemel askeri adımları yakından takip edeceklerini bildirdi.

ABD'li Sözcü, İsrail'in Refah'a büyük bir saldırı düzenlememesi yönündeki uyarılarını yeniden yaparak, "Gazze'nin nüfus olarak Refah gibi yoğun bölgelerine hava saldırıları düzenlemenin zorluklarını bu son saldırı açıkça gösteriyor." dedi.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Beyaz Saray John Kirby İsrail Refah Savaş ve Çatışma Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

Bakmadan Geçme

29 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Survivor Yunus Emre elendi mi? #129300 29 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 29 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 29 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 29 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! #128220 29 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 29 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 AUZEF Çoçuk Gelişimi Bölümü kapatıldı mı, kapanacak mı? #129300 Berkant Göktan kimdir? Berkant Göktan hangi takımlarda oynadı, Galatasaray'da oynadı mı? #9917 Gonçalo Franco kimdir, kaç yaşında,nereli, hangi takımlarda oynadı? Gonçalo Franco mevkisi ne? #9917
Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title