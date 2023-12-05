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Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'deki operasyonunda sivillerin güvenliğini talep etti

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Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunda sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için yeteri kadar zaman vermesi gerektiğini dile getirdi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalmadıklarını belirtti. Ayrıca, Sullivan Ukrayna'ya askeri destek konusunda Kongre'nin karar vereceğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunda sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için yeteri kadar zaman vermesi gerektiğini dile getiren Beyaz Saray, İsrail ordusunun bugüne kadar sivilleri hedef alan saldırıları karşısında sessiz kaldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Gazze'de devam eden İsrail'in operasyonlarını ve insani durumu değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunu değinen Sullivan, İsrailli yetkililerle Hamas'ın hedef alınması ancak sivillerin korunması konusunda ne şekilde hareket ettiklerini günlük olarak konuştuklarını belirtti.

Sullivan, Gazze'nin kuzeyinde gerçekleşen İsrail'in saldırılarından çıkarılacak bir ders olduğunu kaydederek, kara operasyonunda sivillerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu dile getirdi. Sulivan, "İsrail'in insanların gitmesini söylediği ve buralarda sivillerin güvenlik ve emniyetinin sağlanmış olacağı bölgelerle ilgili beklentilerimizi dile getirdik." yorumunu yaptı.

Sullivan, Tel Aviv ile düzenli temaslarına karşın İsrail ordusunun bugüne kadarki saldırılarında binlerce sivil can kaybının nasıl yaşandığı konusunda ise İsrailli yetkililerle sürekli görüştüklerini söyledi.

ABD'li Ulusal Güvenlik Danışmanı, Washington'ın İsrail'e tedarik ettiği lazer güdümlü füzelerin çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden olduğuna yönelik soruya ise Pentagon'un hangi Amerikan silahlarının ne şekilde kullanıldığını yakından takip ettiğini söylemekle yetindi.

Ukrayna'ya askeri destek

Öte yandan Sullivan, Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardım için Kongredeki hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların uzlaşıp yeni pakete onay vermeleri gerektiğini ifade etti.

Sullivan, "Bu artık Kongreye kalmış. Kongre Ukrayna'da özgürlük için verilen savaşı desteklemeye devam edip etmeyeceğine karar verecek. Umuyorum Kongre tüm unsurlarıyla doğru tercihi yapacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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