Üye Girişi
Haberler

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına endişe ile yaklaşıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Beyaz Saray, İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonların uygulanma şekline ilişkin endişelerini Tel Aviv'e iletti. Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in sivil kayıpları konusunda daha hassas olması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray, İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü "askeri operasyonların" uygulanma şekline ilişkin endişelerini Tel Aviv'e ilettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son durumu ve Joe Biden yönetiminin bölgedeki duruma yaklaşımını değerlendirdi.

Kirby, İsrail'e olan desteklerini yinelerken ve ilk saldırıyı 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığını savunurken İsrail ordusunun sivil kayıpları konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, 'Bu konuda endişelerimiz var ve biz (İsrail'in) askeri operasyonunun icrası konusundaki endişelerimizi ilettik.' değerlendirmesini yapan Kirby, İsrail ordusunun sivil can kayıplarını önleme konusunda daha hassas olması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da Gazze'deki sivil kayıpları konusundaki endişelerini dile getirdiğini hatırlatan Kirby, "İsraillileri olabildiğince hassas ve dikkatli olmaları konusunda sürekli teşvik ediyoruz. Başkan da İsrail'in bir dostu olarak bu konudaki endişelerini dile getirdi." yorumunu yaptı.

İsrail ordusunun Hamas'ın peşinden gitmeye devam edeceğini ancak bunu yaparken aynı zamanda sivilleri hedef almamasının çok önemli olduğunu belirten Kirby, Biden yönetiminin iki devletli çözüme inandığını ve bu bağlamda siyasi çözüm için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de "ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar" sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükumetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Beyaz Saray Tel Aviv İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran Kerim yırtan kim, adı ne? 14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Gemlik'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Gemlik'te kaç şiddetinde deprem oldu? Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Marmara'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! Az önce deprem nerede oldu? 14 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Borussia Dortmund - PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Borussia Dortmund - PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliği nedir, nasıl tedavi edilir? Celtic - Feyenoord maçı CANLI izle! Celtic - Feyenoord maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Hanuka Bayramı nedir, kimler kutlar? Kış saatine geçilecek mi? Kış saati uygulaması devam edecek mi, ne zaman sona erdi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title