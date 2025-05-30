Beyaz Saray, İsrail'in 60 Günlük Ateşkes Önerisini Kabul Etti

Beyaz Saray, İsrail'in 60 Günlük Ateşkes Önerisini Kabul Etti
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Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. ABD, Hamas ile görüşmelerin sürdüğünü ve ateşkesin yanı sıra rehinelerin serbest bırakılması konusunda da planların bulunduğunu ifade etti.

WASHINGTON, 30 Mayıs (Xinhua) -- Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Öte yandan İsrail ordusu, savaştan yorgun düşmüş bölgedeki askeri operasyonlarını sürdürüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt perşembe günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ve Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, "İsrail'in kabul edip desteklediği ateşkes önerisini Hamas'a sunduğunu" söyledi.

Leavitt, "Hamas'a gönderilmeden önce İsrail bu öneriyi imzaladı. Görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim. Gazze'de ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin evlerine dönmesini temenni ediyoruz" dedi.

Sözcü, "Görüşmeler sürdüğü için bu konuda daha fazla açıklama yapamam" diye ekledi.

CBS News'ün haberine göre İsrailli bir yetkili ile konu hakkında bilgi sahibi ABD'li bir kaynak, önerilen anlaşma kapsamında 60 günlük ateşkesin yanı sıra hayattaki 10 rehinenin serbest bırakılmasına ve hayatını kaybetmiş 18 rehinenin cansız bedenlerinin teslim edilmesine yönelik planların da yer aldığını teyit etti.

Hamas ise perşembe günü yaptığı açıklamada arabulucular aracılığıyla Witkoff'un Gazze'de ateşkese yönelik yeni önerisini aldıklarını ve öneriyi değerlendirdiklerini söyledi.

Hamas'tan yapılan kısa açıklamada, "Hamas yönetimi, arabuluculardan Witkoff'un yeni önerisini teslim almıştır ve halkımızın çıkarlarına hizmet edecek, yardım sağlayacak ve Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin yapılmasını sağlayacak şekilde öneri üzerinde sorumlu bir şekilde çalışıyoruz" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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