ABD, İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasını onayladığı iddiasını yalanladı

Beyaz Saray, ABD'nin Katar ve diğer yabancı bankalardaki İran'a ait dondurulmuş fonları serbest bırakma yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. ABD ile İran arasında İslamabad'da devam eden yüz yüze görüşmelere dair bilgileri de paylaştı.

Öte yandan Beyaz Saray, İslamabad'daki görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

ABD heyetinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Vance'in ulusal güvenlik danışmanı Andy Baker, Asya işlerinden sorumlu özel danışmanı Michael Vance ile çeşitli uzmanlar görüşmelere katılıyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin, 1979'daki İran İslam Devrimi'nden bu yana ABD ile İran arasında yapılan en üst düzey yüz yüze temas olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
