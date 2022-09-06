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Beyaz Saray: İnsanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırması gerekebilir

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Beyaz Saray: İnsanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırması gerekebilir

Beyaz Saray, insanların tıpkı grip aşıları gibi her yıl Kovid-19 destek dozu aşısı yaptırması gerekebileceğini açıkladı.

Beyaz Saray, insanların tıpkı grip aşıları gibi her yıl Kovid-19 destek dozu aşısı yaptırması gerekebileceğini açıkladı.

Beyaz Saray, Kovid-19 ile Mücadele Birimi yetkilileri bugün salgının ilerleyişi konusunda basın toplantısı düzenledi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, buradaki konuşmasında, "Kovid-19'un her yıl yeni varyant üreteceği artık kesinleşiyor. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi her yıl varyantlara göre güncellenmiş Kovid-19 destek dozu aşıları olmamız gerekebilir." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Kovid-19 Direktörü Ashish Jha da bu aşıların halka ücretsiz olarak sunulacağına işaret ederek, "Salgın bitmedi, dirençli durmalıyız. Beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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