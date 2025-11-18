Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı Yeniden İnşa Ediliyor

WASHINGTON, 18 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Washington Anıtı'nın üzerinden çekilen fotoğrafta Beyaz Saray'ın yıkılan Doğu Kanadı görülüyor, 17 Kasım 2025.

Kısa süre önce yıkılan Doğu Kanadı'nın yerine inşa edilecek yeni balo salonu için inşaat ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)