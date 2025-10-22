Beyaz Saray'ın Dışında Araç Çarpması Olayı: Sürücü Gözaltına Alındı

ABD'de Beyaz Saray'ın dışında Gizli Servis araç kapısına çarpan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı açıklandı.

Gizli Servis İletişim Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada yerel saatle 22.37'de Beyaz Saray'ın dışındaki Gizli Servis'in araç kapısına bir aracın çarptığı belirtildi.

Açıklamada, kapıya aracıyla çarpan sürücünün derhal gözaltına alındığı, aracın incelenmesi sonucu herhangi bir sorun bildirilmediği ifade edildi.

Gizli Servis'in olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Gizli Servis'ten yapılan açıklamada olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu belirtildi.

ABD'de, benzer şekilde 9 Ocak 2024'te Beyaz Saray'ın dış kapısına çarpan aracın sürücüsü gözaltına alınmıştı.