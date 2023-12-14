Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışına destek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini bir kez daha bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini bir kez daha bildirdi.

Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesini değerlendirdi.

Kirby, iki liderin görüşmesinde, Gazze'deki son durumu ve İsrail-Filistin meselesini ele aldıklarını, ayrıca İsveç'in NATO üyelik sürecini de konuştuklarını belirtti.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin de yorum yapan Kirby, "(Türkiye'ye yönelik) F-16'ların modernizasyonu programını desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.