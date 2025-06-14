Beyaz Saray'dan İran-İsrail Çatışmasına Yorum

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Beyaz Saray, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 'engellenemez' olduğunu belirtirken, İran'ın barış için nükleer silah programından vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in 13 Haziran'daki saldırılarında birçok üst düzey komutan ve nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

Beyaz Saray, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmelerin "engellenemez" olduğunu savunarak, İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolunun nükleer silah programından vazgeçmesi olduğunu bildirdi.

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu yetkili, "Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir." dedi.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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