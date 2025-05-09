Beyaz Saray'dan Gazze Açıklaması: Öncelik Esirlerin Serbest Bırakılması

Savaş sonrası Gazze'de ABD öncülüğünde yeni yönetimin oluşturulması konusundaki tartışmalara girmeyen Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze'de önceliklerinin esirlerin serbest bırakılması olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Gazze gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, ABD'nin, savaş sonrası Gazze'de yeni yönetim yapılanması hususunu İsrail'le görüştüğü yönündeki haberlerin sorulması üzerine, " İsrail'deki muhataplarımız, müttefiklerimiz ve dostlarımızla sürekli iletişim ve diyalog halindeyiz. (İsrailli Stratejik İşler Bakanı) Ron Dermer dün Beyaz Saray'daydı ve Başkan Trump'ın ekibinin üyeleriyle bir araya geldi." yanıtını verdi.

Şu noktada ilgili haberler ve iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını kaydeden Leavitt, "Başkan Trump, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını istediğimizi çok net bir şekilde ifade etti. Bunun ötesinde, açıkçası önerilmiş ya da önerilmemiş planların ayrıntılarına girmeyeceğim." şeklinde konuştu.

Amerikan ve İsrail medyasına yansıyan bazı haberlerde, ABD'nin İsrail yönetimiyle "savaş sonrası Gazze'de yönetimin nasıl yapılandırılacağı" konusunda sıcak görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.