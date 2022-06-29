Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugünkü görüşmesinde Finlandiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin sürmesini arzuladığını bildirdiğini aktardı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugünkü görüşmesinde Finlandiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin sürmesini arzuladığını bildirdiğini aktardı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile üçlü muhtıra imzalayarak, bu ülkelerin NATO'ya katılımına davetin önünü açmasını memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Ukrayna'ya desteği de ele aldığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna tahılının ihracatının önündeki Rus engelinin aşılmasının önemine de değinildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Liderler, Ege ve Suriye'de istikrarın korunması konusunu da ele alındı. Biden, yapıcı ikili ilişkilerin korunması arzusunu bir kez daha dile getirdi ve iki lider hükümetleri arasında yakın iletişimin sürdürülmesine vurgu yaptı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Saray Finlandiya İsveç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title