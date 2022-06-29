Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugünkü görüşmesinde Finlandiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin sürmesini arzuladığını bildirdiğini aktardı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile üçlü muhtıra imzalayarak, bu ülkelerin NATO'ya katılımına davetin önünü açmasını memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Ukrayna'ya desteği de ele aldığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna tahılının ihracatının önündeki Rus engelinin aşılmasının önemine de değinildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Liderler, Ege ve Suriye'de istikrarın korunması konusunu da ele alındı. Biden, yapıcı ikili ilişkilerin korunması arzusunu bir kez daha dile getirdi ve iki lider hükümetleri arasında yakın iletişimin sürdürülmesine vurgu yaptı." ifadeleri kullanıldı.