Beyaz Saray'da 'Kadın Tarihi Ayı' kutlandı

NEW ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile birlikte kadın hakları ve insanlık tarihine katkı sunan kadınların anıldığı "Kadın Tarihi Ayı" münasebetiyle Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile birlikte kadın hakları ve insanlık tarihine katkı sunan kadınların anıldığı "Kadın Tarihi Ayı" münasebetiyle Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Farklı kurumlardan, alanında öne çıkan çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte, ilk siyahi kadın Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff da konuştu.

Kendi döneminde Amerikan tarihindeki en eşit kabineye sahip olduklarını söyleyen Biden, kadınların eşit şartlarda muamele görmesini öngören yasa tasarısının geçmesi için Kongre'ye çağrı yaptı.

Biden, konuşmasında, Ukrayna, İran ve Afganistan'da hakları için mücadele eden kadınları da andı.