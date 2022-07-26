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Beyaz Saray: Bu hafta açıklanacak verileri "resesyon" olarak nitelendirmeyeceğiz

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray: Bu hafta açıklanacak verileri 'resesyon' olarak nitelendirmeyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu hafta açıklanacak gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini "resesyon" olarak nitelendirmeyeceklerini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu hafta açıklanacak gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini "resesyon" olarak nitelendirmeyeceklerini bildirdi.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Perşembe günü açıklanacak GSYH verilerinin ülkenin resesyonda olduğunu gösterip göstermeyeceğinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "Şu anda işsizlik verileri anlamında tarihi bir anı yaşamaktayız. İstihdam oranlarına da bakın. Bunlar, bizim resesyonda ya da resesyon öncesi dönemde olduğumuzu göstermiyor." ifadesini kullandı.

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosunun "resesyon" için belirli bir tanımı olduğunu ve Beyaz Saray'ın da bu tanımı baz aldığını belirten Jean-Pierre, perşembe günü açıklanacak verileri "resesyon" olarak nitelendirmeyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden da bugün katıldığı bir toplantıda perşembe günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin sorulması üzerine, "Resesyona girmeyeceğiz." yanıtını vermişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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