Beyaz Saray: Biden, Ukrayna konulu NATO ve AB zirvelerine katılmak üzere Avrupa'ya gidecek - Haberler

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Beyaz Saray: Biden, Ukrayna konulu NATO ve AB zirvelerine katılmak üzere Avrupa'ya gidecek

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray: Biden, Ukrayna konulu NATO ve AB zirvelerine katılmak üzere Avrupa'ya gidecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO ve Avrupa Birliğinin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin düzenleyeceği zirvelere katılmak için gelecek hafta Avrupa'ya gideceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO ve Avrupa Birliğinin Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin düzenleyeceği zirvelere katılmak için gelecek hafta Avrupa'ya gideceğini duyurdu.

Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Psaki, Biden'ın gelecek hafta Avrupa'ya gideceği yönünde çıkan haberleri doğruladı.

Psaki, "Biden, gelecek hafta Belçika, Brüksel'e seyahat edecek ve burada Rusya- Ukrayna savaşı konusunda 24 Mart'ta düzenlenecek olağanüstü NATO zirvesine katılacak. Biden, burada NATO müttefiklerimize sarsılmaz desteğimizi de dile getirecek. Biden ayrıca, Avrupa Birliği Konseyi zirvesine katılarak, Ukrayna'ya ilişkin ortak endişeleri anlatacak." dedi.

Söz konusu zirvelerde, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, Ukrayna'ya insani yardım ve bölgedeki konuların ele alınacağını sözlerine ekleyen Psaki, ekonomik yaptırımların etkisine de dikkati çekti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 24 Mart'ta NATO üyelerinin Brüksel'de olağanüstü toplanacağını duyurmuştu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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