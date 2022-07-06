Beyaz Saray: Biden, Filistin ve İsrail'in Ebu Akile soruşturmasını birleştirmesini istiyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Filistin ve İsrail'in, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin soruşturmaları birleştirmesini istediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın 13 Temmuz'da İsrail'e gerçekleştireceği ziyareti değerlendirdi.

ABD'nin Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşuna yönelik başlattığı adli incelemede kurşunun kaynağının tespit edilemediğini ancak Ebu Akile'nin muhtemelen İsrail güçlerince vurulduğu sonucuna varıldığı açıklamasının sorulması üzerine Jean-Pierre, "Biden'ın da söylediği gibi, bu konuda İsrail ve Filistin yönetimiyle çalışmayı sürdürüyoruz ve bu soruşturmaların birleştirilmesi için onları teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, olayın sorumlularının hesap verdiğini görmek istediklerini belirterek, ABD'li yetkililerin Ebu Akile'nin ailesi ile yakın temasta olduğunu ve kendilerine bir daha başsağlığı dilediklerini kaydetti.

Sözcü İngiltere'deki istifalar hakkında yorum yapmadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kabinesinden ardı ardına gelen istifaların sorulması üzerine Jean-Pierre, başka bir ülkedeki demokratik süreç hakkında yorum yapamayacağını belirtti.

Jean-Pierre, "İngiltere ile müttefikliğimiz ve ortaklığımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Onların siyasi süreci hakkında yorum yapmayacağız." dedi.