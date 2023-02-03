Beyaz Saray: (ABD hava sahasındaki Çin casus balonu) Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık...
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Beyaz Saray: (ABD hava sahasındaki Çin casus balonu) Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez.
Beyaz Saray : (ABD hava sahasındaki Çin casus balonu) Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez.
Kaynak: AA / Güncel