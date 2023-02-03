Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaz Saray: (ABD hava sahasındaki Çin casus balonu) Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık...

Güncel Haberler

Beyaz Saray: (ABD hava sahasındaki Çin casus balonu) Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık...

Beyaz Saray: (ABD hava sahasındaki Çin casus balonu) Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez.

Beyaz Saray : (ABD hava sahasındaki Çin casus balonu) Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez.

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Beyaz Saray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title