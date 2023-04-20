Beyaz Saray, 6 yıl aradan sonra ilk kez bir İspanyol başbakanını ağırlayacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, 12 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceği bildirildi.

Sanchez'in Washington'a yapacağı ziyaret, Beyaz Saray'da yaklaşık 6 yıl aradan sonra ilk kez bir İspanyol başbakanının ağırlanacak olması bakımından öne çıktı.

İspanya Başbakanlığı ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarla duyurulan 12 Mayıs'taki Sanchez-Biden görüşmesi, iki siyasi liderin baş başa yapacakları ilk toplantı olacak.

İspanya ve ABD hükümetleri arasındaki son ikili toplantı, 26 Eylül 2017'de dönemin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da düzenlenmişti.

Sanchez ve Biden, bu zamana kadar NATO, G20 veya BM Genel Kurulu gibi uluslararası toplantıların salonlarında yüz yüze kısa sohbetler etse de iki lider arasında özel bir toplantı olmamıştı.

Başbakan Sanchez, 1 Temmuz'da AB dönem başkanlığını devralacakları için son birkaç aydır AB içinde ve dışında birçok ülkeye ziyaret gerçekleştirirken ABD ziyaretinin de programda olduğu belirtilmişti.

İspanya'da 28 Mayıs'ta yerel, aralık ayında ise genel seçimler yapılacak.