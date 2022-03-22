Beyaz Saray 4. doz Kovid-19 aşılarını karşılamak için fon sıkıntısı yaşıyor - Haberler

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Beyaz Saray 4. doz Kovid-19 aşılarını karşılamak için fon sıkıntısı yaşıyor

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray 4. doz Kovid-19 aşılarını karşılamak için fon sıkıntısı yaşıyor

Beyaz Saray yetkilileri, Kongrenin 15 milyar dolarlık Kovid-19 fon paketini onaylamaması nedeniyle ülkedeki herkes için 4. doz Kovid-19 aşılarını fonlamakta sıkıntıya girdiklerini bildirdi.

Beyaz Saray yetkilileri, Kongrenin 15 milyar dolarlık Kovid-19 fon paketini onaylamaması nedeniyle ülkedeki herkes için 4. doz Kovid-19 aşılarını fonlamakta sıkıntıya girdiklerini bildirdi.

Washington Post gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkilileri, şu anda ihtiyaç duyulması durumunda 65 yaş üstü Amerikalılar için 4. doz aşı fonunu garantilediklerini belirtti.

Öte yandan yetkililer, kullanım onayı alması durumunda diğer yaş grupları için 4. doz aşıları fonlayacak paraları olmadığını, bunu fonlamak için Kongrenin 15 milyar dolarlık Kovid-19 fon paketini onaylaması gerektiğini kaydetti.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "4. doz aşılar onaylanırsa bizim bunu karşılamak için yeterli paramız yok. Gelecekte yeni bir varyant için özel bir aşıya ihtiyaç duyulursa bunu da fonlayamayız." ifadesini kullandı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Beyaz Saray, Washington, Güncel, Haberler

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