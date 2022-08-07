Beyaz Rusya'da bataklık futbol turnuvası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaz Rusya'da bataklık futbol turnuvası

Futbol turnuvasından detaylar Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te "dünyanın en kirli futbol turnuvası" olarak adlandırılan Bataklık Futbol Turnuvası düzenlendi.

 - Güncelleme:

Futbol turnuvasından detaylar

Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te "dünyanın en kirli futbol turnuvası" olarak adlandırılan Bataklık Futbol Turnuvası düzenlendi. Ayakkabılarını bataklık içinde kaybetmemek için bantla saran oyuncuların maç sırasında zorlanmalarının yanı sıra eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.

AA / Güncel

Belarus Futbol Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title