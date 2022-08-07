Beyaz Rusya'da bataklık futbol turnuvası
Futbol turnuvasından detaylar Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te "dünyanın en kirli futbol turnuvası" olarak adlandırılan Bataklık Futbol Turnuvası düzenlendi.
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Futbol turnuvasından detaylar
Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te "dünyanın en kirli futbol turnuvası" olarak adlandırılan Bataklık Futbol Turnuvası düzenlendi. Ayakkabılarını bataklık içinde kaybetmemek için bantla saran oyuncuların maç sırasında zorlanmalarının yanı sıra eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.
AA / Güncel