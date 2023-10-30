Beyaz Kelebekler Gitaristi İrfan Kayral Hayatını Kaybetti

1970'li yıllara damgasını vuran Beyaz Kelebekler grubunun gitaristi, 51 yıl önce Çeşmeli Nilüfer Karabulut Kayral ile evli olan İrfan Kayral, hayatını kaybetti. İrfan Kayral, gözyaşları ile Çeşme'de toprağa verildi.

28 Ekim Cumartesi günü hayatını kaybeden İrfan Kayral'ın eşi Nilüfer Karabulut Kayral, eşinin Mart ayından beri tedavi gördüğünü belirterek, "Yaşasaydı 1 ay sonra evliliğimizin 51. yılını kutlayacaktık" dedi.

Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan Nilüfer Karabulut Kayral, "Ölümünden önce bana dedi ki; 'Seni iki ayağının üzerinde durmanı istiyorum. Biliyorum ki sen kendini koruyacak ve güçlü bir şekilde ayakta duracaksın.' Onsuz zor olsa da ayakta duracağım. Bizim bir bahçemiz var. Çocuklarımız ve eşim ile birlikte yaptığımız bahçemize 350 ağaç diktik. Hep birlikte o ağaçlarımıza baktık. O artık birlikte diktiğimiz ağaçlarda yaşayacak" diye konuştu.

1970'li yıllara damga vuran Beyaz Kelebekler, 19 Ocak 1970'te Adapazarı'na konsere giderken, araçları bir kamyona çarparak şarampole yuvarlanmış, benzin deposunun patlamasıyla otomobil alevler içinde kalmış ve grubun 3 üyesi yanarak hayatlarını kaybetmişti. Kazanın ardından Beyaz Kelebekler dağılma kararı almışsa da sevenlerinin baskısı sonucunda yeni kadroyla müziğe devam kararı almışlardı. Gitarist İrfan Kayral da yeni kadronun içinde yer almıştı.

Çeşmeli Nilüfer Karabulut ile 51 yıl önce evlenen gitarist İrfan Kayral, daha sonra Çeşme'ye yerleşmişti. - İZMİR