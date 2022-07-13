Beyaz kaplan 'Kartopu', bayram ziyaretçilerinin gözdesi

Birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 9 günlük tatilde ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, deve kuşu, zebra, flamingo gibi hayvanları görebilmek için sıraya girdi. Ziyaretçiler, en çok 20 bin doğumda bir dünyaya gelen Bengal kaplanı yavrusuna ilgi gösterdi. İstanbul'daki lüks bir villada bulunup, el konulan kaplan yavrusuna 'Kar topu' adı verildi. Tavuk eti ile beslenen ve bakıcılarının özenle baktığı kaplan yavrusu, günün belli saatlerinde yeşil alana çıkartılıyor. 'Kar topu'nu yakından gören ziyaretçiler de bu anları değerlendirip, bol bol fotoğraf çektiriyor.

En çok ilgiyi kaplan yavrusu 'Kartopu'nun çektiğini belirten Özsöyler, "Yakın zamanda da İstanbul'dan beyaz kaplan getirdik. İsmini de kış mevsiminde bu yıl çok fazla kar yağdığı için 'Kartopu' koyduk. 'Kartopu'nu rutin aralıklarla yeşil alana da çıkarıyoruz. 2 dönüm yeşil alanı, 50 metrekare yazlık ve kışlık barınağı olmasına rağmen kendisini yeşil alanlara çıkarıyoruz. Ziyaretçiler de açık alanda daha yakından görünce mutlu oluyor. Bayram tatilinde merkezimiz ziyaretçilerin ilgi odağı oldu diyebiliriz" diye konuştu.